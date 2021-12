Fiat 500 Red - Quattro cose +1 che dovete sapere - VIDEO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tonda, simpatica, unica. E' così dal 1957 quando ha motorizzato l'Italia intera. Ora vuole elettrificarla e allora500 si vende anche elettrica. Batteria da 28 kWh, il taglio più piccolo, come nel nostro caso, ma c'è anche da 42 kWh. E' cresciuta un po' nelle dimensioni rispetto alla sorella a pistoni, toccando quota 3 metri e 63, ma è rimasta una delle regine della città. Perchè ha un approccio facile, facile alla vita di tutti i giorni: gira in un fazzoletto e si parcheggia in poco spazio. L'abitacolo, poi, è una piccola lounge, nella quale ogni cosa trova il suo posto. La versione elettrica ha portato con se importanti aggiornamenti al sistema infotainment e alla strumentazione, ora completamente digitale. Insomma, lo avrete capito, la nuova500 ha parecchie frecce nel suo arco. Ne abbiamo selezionate, le più ...

Oltre a Fiat 500 elettrica, per la quale è in previsione il raddoppio dei turni, Mirafiori avrà il suo bel daffare con i modelli della Casa del Tridente. Si assembleranno Levante, Quattroporte, Ghibli. La versione elettrica ha portato con se importanti aggiornamenti al sistema infotainment e alla strumentazione, ora completamente digitale. Insomma, lo avrete capito, la nuova Fiat 500 ha parecchie frecce nel suo arco. Nel corso dei primi mesi del 2022 arriverà sul mercato la nuova Fiat 500X restyling. La casa torinese, infatti, sta lavorando ad un aggiornamento del suo crossover.