Ferrari: cambio nel management, lasciano Boari, Leiters e Regazzoni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Maranello, 20 dic. - (Adnkronos) - Cambiamenti in arrivo nel Senior management Team di Ferrari: infatti dal 10 gennaio 2022 la casa di Maranello - si legge in una nota - "implementerà un nuovo assetto organizzativo, coerente con i suoi obiettivi strategici di esclusività, eccellenza e sostenibilità". lasciano così tre membri del Team "per perseguire nuove opportunità": si tratta di Nicola Boari, Chief Brand Diversification Officer, Michael Leiters, Chief Technology Officer, e Vincenzo Regazzoni, Chief Manufacturing Officer. “Il mio sentito ringraziamento va a Michael, Nicola e Vincenzo per il grande contributo che nel corso degli anni hanno dato alla leadership e alla crescita della Ferrari” – dichiara il CEO Benedetto Vigna – “Grazie anche al loro impegno siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Maranello, 20 dic. - (Adnkronos) - Cambiamenti in arrivo nel SeniorTeam di: infatti dal 10 gennaio 2022 la casa di Maranello - si legge in una nota - "implementerà un nuovo assetto organizzativo, coerente con i suoi obiettivi strategici di esclusività, eccellenza e sostenibilità".così tre membri del Team "per perseguire nuove opportunità": si tratta di Nicola, Chief Brand Diversification Officer, Michael, Chief Technology Officer, e Vincenzo, Chief Manufacturing Officer. “Il mio sentito ringraziamento va a Michael, Nicola e Vincenzo per il grande contributo che nel corso degli anni hanno dato alla leadership e alla crescita della” – dichiara il CEO Benedetto Vigna – “Grazie anche al loro impegno siamo ...

