Ferrari cambia assetto, Boari, Leiters e Regazzoni saranno sostituiti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ferrari dal 10 gennaio 2022 avrà un nuovo assetto. Lasciano infatti tre elementi importanti, che fanno parte del Senior Management Team. Nicola Boari, Chief Brand Diversification Officer, Michael Leiters e Regazzoni.

