Ferrari: Boari, Leiters e Regazzoni lasciano azienda

La Ferrari vara un nuovo assetto organizzativo, "coerente con i suoi obiettivi strategici di esclusività, eccellenza e sostenibilità". Tre membri del Senior Management Team termineranno la loro collaborazione con Ferrari per perseguire nuove opportunità: Nicola Boari, chief brand diversification officer, Michael Leiters, chief technology officer, e Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer.

Ferrari: Boari, Leiters e Regazzoni lasciano azienda

Tre membri del Senior Management Team termineranno la loro collaborazione con Ferrari per perseguire nuove opportunità: Nicola Boari, chief brand diversification officer, Michael Leiters, chief technology officer, e Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer.

Ferrari, nuovo assetto organizzativo: lasciano Boari, Leiters e Regazzoni Per questo motivo, tre membri del Senior Management Team termineranno la loro collaborazione con Ferrari per perseguire nuove opportunità: Nicola Boari, Chief Brand Diversification Officer, Michael ...

Ferrari: Boari, Leiters e Regazzoni lasciano azienda - Emilia-Romagna Agenzia ANSA Ferrari, nuovo assetto organizzativo: lasciano Boari, Leiters e Regazzoni (Teleborsa) - Ferrari ha comunicato che il 10 gennaio 2022 implementerà un nuovo assetto organizzativo. Per questo motivo, tre membri del Senior Management Team termineranno la loro ...

Ferrari: cambio nel management, lasciano Boari, Leiters e Regazzoni Maranello, 20 dic. – (Adnkronos) – Cambiamenti in arrivo nel Senior Management Team di Ferrari: infatti dal 10 gennaio 2022 la casa di Maranello – si legge in una nota – “implementerà un nuovo assetto ...

