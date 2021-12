Ferencvaros | cambio in panchina | arriva Cherchesov | ex ct della Russia

Leggi su sportface

(Di martedì 21 dicembre 2021) Stanislavè ufficialmente il nuovo allenatore del, nota compagine ungherese. L’avversariaJuventus nei gironi di Champions 2020/2021 ha optato per unin, contattando e successivamente assumendo l’ormai ex commissario tecnicoNazionale russa. Dopo ben 5 anni al serviziopropria patria, il tecnico con esperienze in Polonia e Austria ha accettato la sfida magiara. Comunicato ufficiale del, sebbene la società non abbia svelato le cifre dell’accordo; l’ambiziosotenterà di riportare in auge il nome del club ungherese, in campo nazionale ed europeo. Decisiva, per ildi rottaproprietà, la sconfitta dei magiari per ...