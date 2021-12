**Farnesina: Mattarella, 'Attanasio esempio di italianità a servizio umanità'** (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Desidero, in questa sede, fare memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso -insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo- nella Repubblica democratica del Congo. Un esempio di chi aveva messo la propria italianità a servizio della causa dell'umanità".Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Desidero, in questa sede, fare memoria dell'ambasciatore Luca, ucciso -insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo- nella Repubblica democratica del Congo. Undi chi aveva messo la propriadella causa dell'".Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia.

