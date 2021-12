Farmacie | da Bayer un portale a supporto della digitalizzazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) –lancia ufficialmente Club, il nuovointeramente dedicato al farmacista, partner di riferimentodivisione Consumer Health di, per supportarlo ancora di più nelle attività che lo hanno reso figura di fiducia per i propri clienti. La novità principale per gli iscritti alè l’approccio di gamification, attualissima modalità con cui i farmacisti possono muoversi attraverso vari livelli e tipologie di formazione e partecipare a “sfide” in diverse aree tematiche rilevanti per la farmacia. Tra i servizi offerti, anche la possibilità per ledi tracciare 24/7 ordini e situazione contabile, oltre alla facoltà di scaricare materiali di marketing pronti all’uso, per potenziare la comunicazione fisica e digitale, ...