(Di lunedì 20 dicembre 2021) Cosa sapere su nei suoi confronti della procura di Milano. Al centro di un’inchiesta della procura di Milano c’è, importantemacedone, che ha il cartellino di diversi calciatori importanti ed è socio di Pietro Chiodi. Intorno alla sua figura verte parte dell’inchiesta di questa sera che andrà in onda su Report. Ma intanto scopriamo qualcosa in più su questosportivo molto famoso. Abdilgafar “(nato nel 1969) è un agente sportivo e comproprietario dell’agenzia Lian Sports. Anche la sua data di nascita è oggetto di mistero: alcune fonti riportano infatti che sarebbe nato nel 1963, ovvero sei anni prima didichiarato. Sono decine e decine i ...

Federico Strumolo per 'Libero Quotidiano'3 Attaccati, invidiati, spesso sopra le righe, per tutti il lato oscuro del calciomercato. Insomma, i procuratori sportivi non sono mai stati i migliori amici dei tifosi, figuriamoci ...... in merito all'indagine della Procura della Repubblica di Milano che riguarda il procuratore macedonee l'agente sportivo Pietro Chiodi su presunte irregolarità nel calciomercato con un ...Cosa sapere su Fali Ramadani, chi è e quanto guadagna il procuratore: le accuse nei suoi confronti della procura di Milano.Nuovo appuntamento con le grandi inchieste di “Report”, in onda lunedì 20 dicembre alle 21.20 su Rai3 e su RaiPlay ( www.raiplay.it/dirette/rai3). Si parte con “Binario dor ...