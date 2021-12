Fabrizio Corona: il Tribunale di Sorveglianza ha deciso il ritorno ai domiciliari dell’ex re dei paparazzi (Di martedì 21 dicembre 2021) Continua la vicenda giudiziaria di Fabrizio Corona. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il differimento della pena per un anno nella forma della detenzione domiciliare. Ecco quindi che le cose cambiano di nuovo per l’ex re dei paparazzi che sui social non commenta la notizia che lo riguarda e che rimbalza su tutte le pagine dei giornali. Corona deve ancora scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione. Fabrizio Corona torna ai domiciliari per un anno I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno deciso che Fabrizio Corona necessita di cure e di continuare il suo percorso terapeutico, già cominciato, per mandare avanti il lavoro ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Continua la vicenda giudiziaria di. Ildidi Milano ha disposto il differimento della pena per un anno nella forma della detenzione domiciliare. Ecco quindi che le cose cambiano di nuovo per l’ex re deiche sui social non commenta la notizia che lo riguarda e che rimbalza su tutte le pagine dei giornali.deve ancora scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione.torna aiper un anno I giudici deldidi Milano hannochenecessita di cure e di continuare il suo percorso terapeutico, già cominciato, per mandare avanti il lavoro ...

