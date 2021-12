F1, Toto Wolff: “Ci vorrà molto tempo per digerire l’esito del Mondiale 2021” (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ottavo titolo Mondiale dei costruttori non ha affatto mitigato la delusione per il Mondiale piloti di F1 sfumato. In casa Mercedes si fatica ad accettare quanto è emerso dall’ultimo round di Abu Dhabi: la vittoria tanto discussa dell’olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha portato la scuderia di Brackley a presentare un ricorso sulla gestione della Race Direction relativamente al regime di Safety Car. Un appello a cui poi la squadra anglo-tedesca ha deciso di rinunciare. Resta però l’amarezza e la contrarietà e non a caso sia il Team Principal Toto Wolff che il britannico Lewis Hamilton non erano presenti al Gala FIA, suscitando anche qualche malumore ai vertici della Federazione internazionale. Wolff, in particolare, si è detto molto rammaricato: “Fa male quando lavori con tutto ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ottavo titolodei costruttori non ha affatto mitigato la delusione per ilpiloti di F1 sfumato. In casa Mercedes si fatica ad accettare quanto è emerso dall’ultimo round di Abu Dhabi: la vittoria tanto discussa dell’olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha portato la scuderia di Brackley a presentare un ricorso sulla gestione della Race Direction relativamente al regime di Safety Car. Un appello a cui poi la squadra anglo-tedesca ha deciso di rinunciare. Resta però l’amarezza e la contrarietà e non a caso sia il Team Principalche il britannico Lewis Hamilton non erano presenti al Gala FIA, suscitando anche qualche malumore ai vertici della Federazione internazionale., in particolare, si è dettorammaricato: “Fa male quando lavori con tutto ...

