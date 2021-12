F1, Helmut Marko perdona Mercedes: “Un grande gesto rinunciare all’appello. Capisco il loro dispiacere” (Di lunedì 20 dicembre 2021) A distanza di una settimana fa ancora discutere l’epilogo del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 disputata sul circuito di Yas Marina. Max Verstappen operò il sorpasso risolutore su Lewis Hamilton nel corso dell’ultimo giro e si laureò Campione del Mondo a scapito del britannico. Quanto successo in regime di safety car e la relativa ripartenza in occasione della tornata conclusiva hanno generato una lunga coda, con il doppio reclamo della Mercedes respinto dai commissari di gara. La scuderia anglo-tedesca avrebbe potuto presentare ulteriore ricorso in appello, ma il sodalizio guidato dal team principal Toto Wolff ha deciso di non procedere in tal senso e così Max Verstappen ha ufficialmente conquistato il primo titolo iridato della sua carriera. Helmut Marko, uomo di punta della Red Bull, si è soffermato su questo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) A distanza di una settimana fa ancora discutere l’epilogo del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 disputata sul circuito di Yas Marina. Max Verstappen operò il sorpasso risolutore su Lewis Hamilton nel corso dell’ultimo giro e si laureò Campione del Mondo a scapito del britannico. Quanto successo in regime di safety car e la relativa ripartenza in occasione della tornata conclusiva hanno generato una lunga coda, con il doppio reclamo dellarespinto dai commissari di gara. La scuderia anglo-tedesca avrebbe potuto presentare ulteriore ricorso in appello, ma il sodalizio guidato dal team principal Toto Wolff ha deciso di non procedere in tal senso e così Max Verstappen ha ufficialmente conquistato il primo titolo iridato della sua carriera., uomo di punta della Red Bull, si è soffermato su questo ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Il consulente della Red Bull Helmut Marko ha applaudito il ritiro dell'appello da parte della Mercedes - fuoripistanet : Helmut Marko sottolinea i principali punti di forza di Max Verstappen. La cosa più sorprendente, secondo il consigl… - domenicoabate4 : F1, Helmut Marko tifa per Michael Masi - FormulaPassion : #F1 | #Marko affianca #Verstappen a #Senna - vtdm90 : RT @StefanoMassaron: Helmut Marko vuole che Michael Masi rimanga come direttore di corsa in Formula Uno. Ma non mi dire. ?????? Vuole che gli… -