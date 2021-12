Evento Concerto di Natale per 30 anni di carriera musicale dei DATURA (Di lunedì 20 dicembre 2021) C’è aria di grande festa…non solo perché si tratta di Sabato 25 Dicembre ma anche perché l’attesa è stata tanta ma ora ci siamo ! Infatti si festeggeranno i gloriosi 30 anni di carriera dei DATURA pionieri di un genere musicale per poi trasformarsi con il passare degli anni restando sempre ad altissimi livelli e poi ancora diventare archivisti e divulgatori storici di un intero decennio !Un Concerto carico di energia positiva che ripercorrerà tutte le hits degli anni 90 facendoci ballare e cantare come da tanto non si faceva . Un mix di emozioni e ricordi nostalgici davvero imperdibili ! Il Party ufficiale è WeLoveThe90s che in questa occasione spegnerà 10 candeline.Centinaia di Party fatti in tutta Italia faranno culmine nel Concerto di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 20 dicembre 2021) C’è aria di grande festa…non solo perché si tratta di Sabato 25 Dicembre ma anche perché l’attesa è stata tanta ma ora ci siamo ! Infatti si festeggeranno i gloriosi 30dideipionieri di un genereper poi trasformarsi con il passare deglirestando sempre ad altissimi livelli e poi ancora diventare archivisti e divulgatori storici di un intero decennio !Uncarico di energia positiva che ripercorrerà tutte le hits degli90 facendoci ballare e cantare come da tanto non si faceva . Un mix di emozioni e ricordi nostalgici davvero imperdibili ! Il Party ufficiale è WeLoveThe90s che in questa occasione spegnerà 10 candeline.Centinaia di Party fatti in tutta Italia faranno culmine neldi ...

