Evade dai domiciliari. Arrestato 21enne (Di lunedì 20 dicembre 2021) I Carabinieri della Stazione di Talsano, durante un'attività di controllo del territorio e pattugliamento delle vie urbane hanno proceduto al controllo di un noto 21enne che si aggirava nei pressi di Via Mediterraneo con fare sospetto. Dagli accertamenti emergeva che lo stesso era evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto. Il giovane veniva dichiarato in arresto e su disposizione del PM di turno condotto presso il carcere di Taranto

