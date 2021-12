Eutanasia: 15 anni dopo la morte di Welby, si attende ancora una legge. La politica cerca alibi, un milione di cittadini chiede il referendum (Di lunedì 20 dicembre 2021) Era il 20 dicembre del 2006: dopo una lunga lotta per una morte senza sofferenze, Piergiorgio Welby ottenne che gli fosse staccato il respiratore e chiese che il suo fosse un diritto garantito per tutti. Sono passati quindici anni e ancora l’Italia aspetta una legge sull’Eutanasia e quella battaglia che porta avanti ogni giorno la moglie Mina Welby, insieme all’Associazione Coscioni, non è ancora conclusa. Rinvii, alibi e polemiche: la politica non ha mai smesso di nascondersi dietro le divisioni tra i partiti e nessuna presa di posizione condivisa è uscita dalle Camere. E di fronte alla paralisi dei parlamentari si sono mossi i cittadini: quest’estate, nel silenzio assordante dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Era il 20 dicembre del 2006:una lunga lotta per unasenza sofferenze, Piergiorgioottenne che gli fosse staccato il respiratore e chiese che il suo fosse un diritto garantito per tutti. Sono passati quindicil’Italia aspetta unasull’e quella battaglia che porta avanti ogni giorno la moglie Mina, insieme all’Associazione Coscioni, non èconclusa. Rinvii,e polemiche: lanon ha mai smesso di nascondersi dietro le divisioni tra i partiti e nessuna presa di posizione condivisa è uscita dalle Camere. E di fronte alla paralisi dei parlamentari si sono mossi i: quest’estate, nel silenzio assordante dei ...

