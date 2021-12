Esposito e le bizze a Basilea | ' Chiedo scusa È il momento di diventare uomo'

Advertising

Gazzetta_it : Esposito e le bizze a Basilea: “Chiedo scusa. Devo diventare uomo” #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Esposito bizze

La Gazzetta dello Sport

Un lungo post su Instagram 'per chiedere scusa a tutti: tifosi, club, compagni di squadra e avversari'. Così Sebastianofa un passo indietro e si cosparge il capo di cenere dopo i colpi di testa delle ultime settimane che hanno incrinato il rapporto con i tifosi svizzeri. Prima il rifiuto a entrare in campo ...Un lungo post su Instagram 'per chiedere scusa a tutti: tifosi, club, compagni di squadra e avversari'. Così Sebastianofa un passo indietro e si cosparge il capo di cenere dopo i colpi di testa delle ultime settimane che hanno incrinato il rapporto con i tifosi svizzeri. Prima il rifiuto a entrare in campo ...