Esce per fare jogging ma viene investita: ferita 48enne (Di lunedì 20 dicembre 2021) Era uscita per fare jogging, ma mentre correva è stata travolta da una Ford Ecosport. Il fatto è avvenuto in zona Ponte di Nona oggi, lunedì 20 dicembre 2021, intorno alle ore 12.00. La donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dagli operatori sanitari del 118. Al momento la Polizia Locale sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e non si sanno le condizioni della donna. investita mentre fa jogging Erano le 12.00 di oggi quando una donna di 48 anni, di origini moldave, stava correndo lungo via Vincenzo Bonifati, zona Ponte di Nona. All'intersezione con via Casale Cerroncino è stata investita da una Ford Ecosport, restando così ferita. Il guidatore si è regolarmente fermato per assisterla e chiamare i soccorsi.

