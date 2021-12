“Era tutto nudo, l’ho visto”. Sophie Codegoni, la scoperta hot nel confessionale del GF Vip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6. Lo scorso appuntamento è stato ricco di colpi di scena. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno risolto i problemi degli ultimi tempi e inaspettatamente ora fanno coppia fissa e Alex Belli è stato squalificato dopo aver violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la puntata è stato anche il momento dell’ingresso dei nuovi concorrenti del GF Vip 6. Dopo la squalifica di Alex Belli e Aldo Montano, uscito dalla casa per trascorrere le vacanze di Natale insieme alla famiglia, sono stati tre i nuovi vipponi a varcare la soglia di Cinecittà. GF Vip 6, Sophie Codegoni trova Alessandro Basciano nudo “Stasera ci sarà anche chi entra nella Casa per restare e portare una ventata di novità alle dinamiche del gioco” – aveva annunciato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6. Lo scorso appuntamento è stato ricco di colpi di scena. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno risolto i problemi degli ultimi tempi e inaspettatamente ora fanno coppia fissa e Alex Belli è stato squalificato dopo aver violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la puntata è stato anche il momento dell’ingresso dei nuovi concorrenti del GF Vip 6. Dopo la squalifica di Alex Belli e Aldo Montano, uscito dalla casa per trascorrere le vacanze di Natale insieme alla famiglia, sono stati tre i nuovi vipponi a varcare la soglia di Cinecittà. GF Vip 6,trova Alessandro Basciano“Stasera ci sarà anche chi entra nella Casa per restare e portare una ventata di novità alle dinamiche del gioco” – aveva annunciato ...

