Enzers | la startup che vende online detersivi ecosostenibili

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enzers startup

Il Sole 24 ORE

Azzerare il consumo di plastica monouso e portare sul mercato detersivi per la casa davvero eco - sostenibili. E' la sfida diitaliana che ha sviluppato una piattaforma digitale per l'ecommerce dei detergenti green: delle pastiglie di piccole dimensioni vengono spedite a casa per poi essere sciolte in mezzo ...Le novepresentate a una platea selezionata di investitori operano nei trend di mercato del ... Le società sono: Candle Street, Cyclando,, Indaco, Reasoned Art, Screevo, Teta, We4Guest, ...