Enea | il caro - energia non frena consumi ed emissioni in Italia

Ultime Notizie dalla rete : Enea caro

Nonostante i rincari che hanno riguardato i prodotti energetici nelle ultime settimane, consumi ed emissioni in Italia hanno continuato a crescere. Secondo l'analisi trimestrale dell'ENEA, nel terzo trimestre la domanda di energia ha registrato un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un aumento di emissioni di CO2 (+4% circa) a causa del maggiore utilizzo ...