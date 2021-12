Emorragia cerebrale improvvisa a scuola, studentessa muore a 12 anni (Di lunedì 20 dicembre 2021) È morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze una 12enne che venerdì mattina si era accasciata a scuola, durante l'ora di lezione, lamentando un forte mal di testa prima di perdere i sensi. La causa della morte sarebbe un'Emorragia cerebrale improvvisa. Attorno alle 20 di questa sera è stata dichiarata morta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) È morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze una 12enne che venerdì mattina si era accasciata a, durante l'ora di lezione, lamentando un forte mal di testa prima di perdere i sensi. La causa della morte sarebbe un'. Attorno alle 20 di questa sera è stata dichiarata morta. L'articolo .

