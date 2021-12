Emergenza natalità. (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Attilio Runello. L’Istat ha comunicato che a fine anno le nascite in Italia non supereranno le trecentonovantamila unità. Nel 2020 erano state quattrocento cinquemila. Negli anni sessanta del secolo scorso erano un milione, probabilmente con un panorama ancora più povero e incerto di quello attuale. Il continente dove nascono più figli è l’Africa, il Leggi su freeskipper (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Attilio Runello. L’Istat ha comunicato che a fine anno le nascite in Italia non supereranno le trecentonovantamila unità. Nel 2020 erano state quattrocento cinquemila. Negli anni sessanta del secolo scorso erano un milione, probabilmente con un panorama ancora più povero e incerto di quello attuale. Il continente dove nascono più figli è l’Africa, il

Advertising

freeskipperIT : Emergenza natalità. - Bortolotti_A : RT @FArmillei: Natalità: nel 2008 in Italia si rompe qualcosa, in modo netto e improvviso. Un'emergenza che ci ricorda oggi @francescocosta… - FArmillei : Natalità: nel 2008 in Italia si rompe qualcosa, in modo netto e improvviso. Un'emergenza che ci ricorda oggi… - direpuntoit : In questa edizione del Tg #Politico Parlamentare parliamo di proroga dello stato di emergenza, natalità, nuovo reco… - zazoomblog : Culle vuote con l’avvento del Covid e l’incertezza economica derivata dall’emergenza sanitaria è crollata la natali… -