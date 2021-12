Emergenza Coronavirus: la Regina Elisabetta annullerà il Natale? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Natale della Regina Elisabetta potrebbe essere rovinato dal Coronavirus, che in Gran Bretagna sta tornando a diffondersi a livelli molto preoccupanti. In queste settimane la Sovrana, insieme al suo staff, stava organizzando nei minimi dettagli un’importante riunione familiare, ma ormai Elisabetta sarà costretta a prendere una decisione estremamente grave. Quest’anno la Famiglia Reale ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ildellapotrebbe essere rovinato dal, che in Gran Bretagna sta tornando a diffondersi a livelli molto preoccupanti. In queste settimane la Sovrana, insieme al suo staff, stava organizzando nei minimi dettagli un’importante riunione familiare, ma ormaisarà costretta a prendere una decisione estremamente grave. Quest’anno la Famiglia Reale ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Nicola23453287 : RT @cronaca_di_ieri: 20/12/21 Ancora un decesso per il coronavirus secondo il bollettino dell'Ufficio per l'emergenza Covid di Messina. Si… - cala_l_asso : RT @cronaca_di_ieri: 20/12/21 Ancora un decesso per il coronavirus secondo il bollettino dell'Ufficio per l'emergenza Covid di Messina. Si… - emillyele : RT @cronaca_di_ieri: 20/12/21 Ancora un decesso per il coronavirus secondo il bollettino dell'Ufficio per l'emergenza Covid di Messina. Si… - MenegazziMarina : RT @cronaca_di_ieri: 20/12/21 Ancora un decesso per il coronavirus secondo il bollettino dell'Ufficio per l'emergenza Covid di Messina. Si… - pier2856 : RT @cronaca_di_ieri: 20/12/21 Ancora un decesso per il coronavirus secondo il bollettino dell'Ufficio per l'emergenza Covid di Messina. Si… -