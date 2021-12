Ema: ok al quinto vaccino, il bidose Novavax (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il farmaco sviluppato dalla società di biotecnologie americana Novavax sarà il primo vaccino a base di proteine disponibile in Europa. Lo ha comunicato oggi l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il farmaco sviluppato dalla società di biotecnologie americanasarà il primoa base di proteine disponibile in Europa. Lo ha comunicato oggi l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ...

myrtamerlino : #Novavax autorizzato da #Ema. Quinto #vaccino approvato in Europa. Per fortuna la scienza non ascolta i complottist… - HuffPostItalia : Ema approva il vaccino Novavax, è il quinto in Europa - fattoquotidiano : Novavax riceve il via libera dell’Ema: è il quinto vaccino anti-Covid a essere autorizzato in Ue. Le differenze con… - dino_aldo : RT @myrtamerlino: #Novavax autorizzato da #Ema. Quinto #vaccino approvato in Europa. Per fortuna la scienza non ascolta i complottisti, i n… - cera1volta : RT @Moonlightshad1: Dopo Astra Zeneca, J&J, Pfizer e Moderna l’Ema ha autorizzato il quinto vaccino per l’Europa. Forse quello cubano, ult… -