Ema: ok a Novavax, è il primo vaccino proteico (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera all'immissione in commercio condizionata nell'Ue del vaccino anti - Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. Lo ha deciso il Comitato tecnico per i ...

