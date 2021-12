Eliminare cimici da letto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Hai scoperto di avere dellenel? Cambiando le lenzuola si nota sul materasso delle macchioline o puntini scuri? Peggio ancora, avete spostato dei cordoni del materasso, per controllare le cuciture e avete notato degli insettini che vi sono nascosti sotto. Dopo il primo ribrezzo iniziale, cerchiamo di prendere delle giuste contromisure e soluzioni. Purtroppo questi sono insetti che diventano comuni nelle case specialmente negli appartamenti, nelle zone che hanno delle discariche o perdite fognarie nelle vicinanze, ma in generale proprio nei centri città. Parliamo di animaletti che non vengono trasportati dagli animali domestici, ma direttamente dalle scarpe, tessuti che indossiamo oppure da giubbotti che appoggiamo di qua e di là. Lesono animali che amano il sangue umano e che di conseguenza sono attratti proprio ...