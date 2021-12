Elezioni provincia di Caserta, vince il grande centro di Giorgio Magliocca (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giorgio Magliocca viene riconfermato alla guida della provincia di Caserta. Il sindaco di Pignataro Maggiore è stato sostenuto da una coalizione di centro targata Bosco-Zannini-Caputo. Un grande centro distinto e distante da destra e sinistra che sono stati sconfitti sotto i colpi dell’asse moderata che, a questo punto, attirerà l’attenzione degli stati generali della politica. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021)viene riconfermato alla guida delladi. Il sindaco di Pignataro Maggiore è stato sostenuto da una coalizione ditargata Bosco-Zannini-Caputo. Undistinto e distante da destra e sinistra che sono stati sconfitti sotto i colpi dell’asse moderata che, a questo punto, attirerà l’attenzione degli stati generali della politica. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

