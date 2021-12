Elezioni in Cile, la sinistra torna al potere: vince Boric il millennial (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente eletto (35 anni appena) ha raccolto il 55% dei consensi quando lo spoglio dei voti ha superato i due terzi. Promette una rottura con le politiche dei predecessori. Il rivale dell’estrema destra ammette la sconfitta Leggi su corriere (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente eletto (35 anni appena) ha raccolto il 55% dei consensi quando lo spoglio dei voti ha superato i due terzi. Promette una rottura con le politiche dei predecessori. Il rivale dell’estrema destra ammette la sconfitta

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Cile, elezioni presidenziali: vince il candidato della sinistra Gabriel Boric - GassmanGassmann : Coso ,per le elezioni in Cile, spera che vinca il figlio di questo… #proprioinazisti #Kast - Open_gol : Con oltre l’80% delle schede scrutinate, la sinistra di Gabriel Boric si prepara a guidare il Paese sudamericano - Rosyfree74 : RT @ComunistaRosso: Antonio Kast figlio di un nazista, estimatore di Pinochet e feroce neoliberista perde le elezioni in Cile! È già festa… - Esc_Atelier : RT @you_trend: ?? #BREAKING Cile, elezioni presidenziali: vince il candidato della sinistra Gabriel Boric -