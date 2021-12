Elezioni della Città Metropolitana | Vassallo più votato per il Pd | rappresentanti anche da Arese | Bollate e Paderno

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Cile, elezioni presidenziali: vince il candidato della sinistra Gabriel Boric - GassmanGassmann : Gabriel Boric, vince le elezioni in Cile. Il più giovane presidente della storia del paese. Candidato di sinistra ,… - Agenzia_Ansa : È crollata al 30,2% l'affluenza alle elezioni dei soli 'patrioti' di Hong Kong, le prime tenute con il nuovo sistem… - MarcoCampa10 : RT @maurovanetti: Il problema della sinistra non è che non vinciamo mai le elezioni (qualche esempio di vittoria elettorale abbastanza rece… - luporomano23 : RT @you_trend: ?? #BREAKING Cile, elezioni presidenziali: vince il candidato della sinistra Gabriel Boric -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni della

Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino, a margineXIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo. Su un probabile rinvio delle...Ovviamente non sappiamo come andranno a finire lefrancesi. Ma già ora sappiamo per certo ... Per questo in Italia i tanti che si presentano come i rappresentatidestra moderata e ...La casa dei comuni che siede sui bancchi della minoranza elegge 5 consiglieri: Mauro Giovanni Scarpantonio, Graziano Ciapanna, Vincenzo D'Ercole, Luca Pilotti, Ernesto Iezzi.Pubblichiamo qui la versione integrale del discorso con cui Gabriel Boric Font, il più giovane presidente che il Cile abbia mai avuto, ringrazia il popolo ...