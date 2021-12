Elezioni Città Metropolitana Milano | i partiti hanno nominato i nuovi rappresentanti | 587 fra sindaci e consiglieri comunali non hanno votato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Città

QV QuotidianoVenariese

Per lametropolitana di Venezia, ad esempio, dove il presidente di default il sindaco del capoluogo lagunare Luigi Brugnaro, lesi sono tenute due settimane fa . A Verona, Vicenza e ...La Grande mela diventa la pi grandeamericana a consentire a chi non cittadino degli Stati Uniti, ma vi risiede legalmente, di votare nellelocali, a partire da gennaio 2023. Lo ha deciso a grande maggioranza il consiglio ...Folta la rappresentanza del Sud Est Milano: Vera Cocucci e Marco Segala (F.I.), Ettore Fusco (Lega), Alberto Pino Pozzoli (FdI) e Giorgio Mantoan (Pd). La Rete dei Comitati civici: «Si torni alla demo ...Prove di dialogo tra maggioranza e opposizione in via Verdi, nell’aula del consiglio comunale di Napoli. A riunire i fronti opposti, tanto da far sedere a poca distanza ...