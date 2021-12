Elezioni | Boccia | ' provinciali al centrosinistra per 16 a 15 | il campo largo vince**

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Si è votato in 73 Consigli, in quasi tutta Italia. Dei 31 presidenti al rinnovo è finita 16 a 15 trae centrodestra. Al momento sono stati scrutinati 50 Consigli sui 73 totali e ilha vinto nel 60% dei Consigli". Lo ha detto Francescoa radio Immagina anticipando i dati del voto delleche saranno illustrati domani alle 10 alla Segreteria del Pd. "Siamo molto soddisfatti, anche dalle elezioniemerge il dato politico che quando c'è l'unità dele l'alleanza con il Movimento 5 stelle si vince -ha detto il responsabile Enti locali del Pd-. Ci sono segnali moto chiari, abbiamo rivinto Avellino, Bergamo, Grosseto, passate dal ...

Francesco(PD) : ' La vittoria del centrosinistra alleprovinciali di Perugia con Stefania Proietti è la dimostrazione del lavoro in corso del Partito democratico per costruire un ...Così Francesco, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, commenta i risultati delleprovinciali.Dopo la chiusura delle urne alle 20 di ieri, arrivano in queste ore i risultati delle elezioni provinciali, che hanno portato oltre 68mila tra sindaci e consiglieri comunali alle urne per eleggere 886 ...Il leader della Lega durante una pausa del processo Open Arms a Palermo: "Io devo governare col Pd e lui se ne va? Ha ragione l'Economist".