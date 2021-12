Eles Charity | raccolta fondi per l’ematologia del Santobono | al Teatro Posillipo è di scena la solidarietà

(Di lunedì 20 dicembre 2021) di Maridì Vicedomini Al via la prima edizione di- Christmas of Hearth, l’evento di, promosso dal branddi Ester Gatta, realizzato in partnership con la FondazionePausilipon ed il sostegno di GmpSalus della dottoressa Maria Teresa Ferrari. Il progetto artistico ideato e condotto da Gianni Simioli è andato indomenica 19 dicembre aldi Napoli, riscuotendo un notevole successo. Animati da un forte spirito di, sul palcoscenico del “”, si sono mirabilmente esibiti tanti artisti tutti impegnati per il raggiungimento di un unico, nobile obiettivo: raccogliereper il polo di ematologia oncologica pediatrica ...

corrmezzogiorno : #Napoli Eles Charity e Fondazione Santobono a teatro con la Notte bianca della solidar... -

... domenica 19 dicembre, alle ore 19 al teatro Posillipo (via Posillipo 66) la prima edizione di 'Christimas of heart' ('Natale di cuore'), la notte bianca della solidarietà promossa dain ...La prima edizione di Christmas of heart (Natale di cuore) andrà in scena domenica prossima al Teatro Posilipo (ore 19). La notte bianca della solidarietà promossa dain collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon e GmpSalus. avrà una madrina d'eccezione: Ester Gatta imprenditrice nel campo della moda, ma anche attrice che spazia dalle serie ...Il biglietto di ingresso consisterà in una donazione di 40 euro per il polo di Ematologia oncologica pediatrica dell'ospedale ...Domenica 19 alle ore 19 al Posillipo di Napoli. Madrina è Ester Gatta, partecipano alla serata Cristiano Malgioglio e Francesco Cicchella. Presentatore è Gianni Simioli ...