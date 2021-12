Effetto Omicron sulle Borse, c’è paura tra gli investitori. Piazza Affari chiude in rosso (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Effetto Omicron si fa sentire sulla Borsa. Avvio di settimana negativo per Piazza Affari, spinta al ribasso dai timori per la nuova variante. Nonostante Moderna abbia annunciato la forte risposta immunitaria fornita dal booster. E dalla decisione delle autorità cinesi di ridurre il “loan prime rate”. Segno che anche a Pechino sono preoccupati per un rallentamento dell’economia. Omicron fa paura. Avvio negativo per Piazza Affari Gli investitori temono nuove misure in arrivo e le loro ripercussioni sulla crescita economica. Anche lo stop al maxi piano infrastrutturale del presidente Usa Joe Biden è visto dagli analisti come risposta a un rallentamento dell’economia più marcato del previsto. Tra i titoli più penalizzati sul Ftse Mib, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’si fa sentire sulla Borsa. Avvio di settimana negativo per, spinta al ribasso dai timori per la nuova variante. Nonostante Moderna abbia annunciato la forte risposta immunitaria fornita dal booster. E dalla decisione delle autorità cinesi di ridurre il “loan prime rate”. Segno che anche a Pechino sono preoccupati per un rallentamento dell’economia.fa. Avvio negativo perGlitemono nuove misure in arrivo e le loro ripercussioni sulla crescita economica. Anche lo stop al maxi piano infrastrutturale del presidente Usa Joe Biden è visto dagli analisti come risposta a un rallentamento dell’economia più marcato del previsto. Tra i titoli più penalizzati sul Ftse Mib, ...

