“Ecco come sto combinato”. Paura per il volto della tv: incidente, traumi ovunque e operazione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Brutto incidente per il noto chef siciliano. La notizia ha fatto velocemente il giro del web con tanto di foto. Da quanto si apprende pare che lo chef sia stato vittima di una brutta caduta a causa di una buca mentre si stava spostando tra le strade della città di Palermo in monopattino. È accaduto proprio a pochi metri dal centro cittadino. Stiamo parlando proprio di chef Natale Giunta che con il volto coperto dalle bende non ha esitato a scrivere un post pubblico sottolineando la cattiva manutenzione delle strade di Palermo: “Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque”, scrive a corredo della foto su Instagram. “Ringrazio quelle persone che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bruttoper il noto chef siciliano. La notizia ha fatto velocemente il giro del web con tanto di foto. Da quanto si apprende pare che lo chef sia stato vittima di una brutta caduta a causa di una buca mentre si stava spostando tra le stradecittà di Palermo in monopattino. È accaduto proprio a pochi metri dal centro cittadino. Stiamo parlando proprio di chef Natale Giunta che con ilcoperto dalle bende non ha esitato a scrivere un post pubblico sottolineando la cattiva manutenzione delle strade di Palermo: “Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie pergestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e”, scrive a corredofoto su Instagram. “Ringrazio quelle persone che ...

