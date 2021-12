“É sempre mezzogiorno”: tortellini in brodo di Daniele Persegani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Daniele Persegani prepara uno dei piatti simbolo del Natale del Nord Italia, in particolare dell’Emilia Romagna. Un primo piatto di pasta fresca divenuto bandiera della cucina italiana in tutto il mondo. Ecco i tortellini in brodo. Ingredienti Sfoglia: 300 g farina, 3 uova brodo: mezzo cappone, 1 carota, 1 costa di sedano, 2 cipolle, sale Ripieno: 150 g lombo di maiale, 150 g mortadella, 150 g prosciutto crudo, 150 g formaggio grattugiato, 2 uova, 50 g burro, alloro, noce moscata, sale e pepe Procedimento Prepariamo la pasta all’uovo lavorando la farina con le uova, fino ad ottenere un panetto liscio. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per almeno mezz’ora. Prepariamo il brodo: riempiamo una pentola di acqua fredda ed immergiamo le verdure, sedano, carota e cipolla, ed ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 20 dicembre 2021)prepara uno dei piatti simbolo del Natale del Nord Italia, in particolare dell’Emilia Romagna. Un primo piatto di pasta fresca divenuto bandiera della cucina italiana in tutto il mondo. Ecco iin. Ingredienti Sfoglia: 300 g farina, 3 uova: mezzo cappone, 1 carota, 1 costa di sedano, 2 cipolle, sale Ripieno: 150 g lombo di maiale, 150 g mortadella, 150 g prosciutto crudo, 150 g formaggio grattugiato, 2 uova, 50 g burro, alloro, noce moscata, sale e pepe Procedimento Prepariamo la pasta all’uovo lavorando la farina con le uova, fino ad ottenere un panetto liscio. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per almeno mezz’ora. Prepariamo il: riempiamo una pentola di acqua fredda ed immergiamo le verdure, sedano, carota e cipolla, ed ...

