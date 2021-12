“É sempre mezzogiorno”: le ricette del 20 dicembre 2021 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo il successo, straripante ed inatteso, della prima edizione, le cucine di É sempre mezzogiorno tornano ad accendersi e ad animarsi dei racconti e delle risate dei commensali, pronti a stringersi intorno ad Antonella Clerici ed al pubblico di Rai1. La prima edizione, partita dopo l’ultima, deludente stagione de La prova del cuoco a guida Isoardi, ha registrato una media del 14,5% di share, con picchi, sul finale di stagione, del 17% (per la Isoardi solo l’11,42% di media). Ma veniamo ad una nuova, scoppiettante puntata della seconda edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00, che come sempre seguiremo in diretta anche su ricetteintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo il successo, straripante ed inatteso, della prima edizione, le cucine di Étornano ad accendersi e ad animarsi dei racconti e delle risate dei commensali, pronti a stringersi intorno ad Antonella Clerici ed al pubblico di Rai1. La prima edizione, partita dopo l’ultima, deludente stagione de La prova del cuoco a guida Isoardi, ha registrato una media del 14,5% di share, con picchi, sul finale di stagione, del 17% (per la Isoardi solo l’11,42% di media). Ma veniamo ad una nuova, scoppiettante puntata della seconda edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00, che comeseguiremo in diretta anche suintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da ...

Advertising

tuider_Unicorn8 : Non mi ricordo con chi ne avevo parlato qua sopra ma a È sempre mezzogiorno hanno ribadito che la Vigilia di Natale si mangia di magro ?? - Maxxeo : Che esperienza sensoriale pranzare con È sempre mezzogiorno in tv, la playlist natalizia su Spotify in sottofondo e le campane che suonano. - UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – Puntata di lunedì 20 dicembre 2021 – Ricette e rubriche. - ItalyGourmet : - gaecolloca : RT @mimandaRai3: Baraccati per sempre In Irpinia nel 1980 la terra tremò per 90 secondi: 3000 morti e 300mila sfollati. Si pensava che il d… -