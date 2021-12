“É sempre mezzogiorno”: bavarese al panpepato di Zia Cri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Natale è ormai prossimo e, già nei giorni scorsi, Zia Cri ci ha regalato una lunga serie di idee per un antipasto sfizioso e velocissimo. Oggi, in particolare, vediamo come preparare un dessert elegante e delizioso, la bavarese al panpepato. Ingredienti 1 disco di pan di Spagna, 250 ml latte, 250 ml panna, 4 tuorli, 120 g zucchero, 18 g gelatina, vaniglia, scorza d’arancia, 200 g panpepato, 300 g panna, sale Procedimento In un pentolino, scaldiamo latte e panna con la bacca di vaniglia, la scorza dell’arancia ed il panpepato sbriciolato. A parte, lavoriamo i tuorli con lo zucchero, usando una frusta manuale: non devono montare. Uniamo i tuorli alla miscela di latte e panna calda e, mescolando, portiamo ad 82°: la crema vela il cucchiaio. Spegniamo, uniamo la gelatina ammollata in acqua fredda e strizzata e ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Natale è ormai prossimo e, già nei giorni scorsi, Zia Cri ci ha regalato una lunga serie di idee per un antipasto sfizioso e velocissimo. Oggi, in particolare, vediamo come preparare un dessert elegante e delizioso, laal. Ingredienti 1 disco di pan di Spagna, 250 ml latte, 250 ml panna, 4 tuorli, 120 g zucchero, 18 g gelatina, vaniglia, scorza d’arancia, 200 g, 300 g panna, sale Procedimento In un pentolino, scaldiamo latte e panna con la bacca di vaniglia, la scorza dell’arancia ed ilsbriciolato. A parte, lavoriamo i tuorli con lo zucchero, usando una frusta manuale: non devono montare. Uniamo i tuorli alla miscela di latte e panna calda e, mescolando, portiamo ad 82°: la crema vela il cucchiaio. Spegniamo, uniamo la gelatina ammollata in acqua fredda e strizzata e ...

Advertising

tuider_Unicorn8 : Non mi ricordo con chi ne avevo parlato qua sopra ma a È sempre mezzogiorno hanno ribadito che la Vigilia di Natale si mangia di magro ?? - Maxxeo : Che esperienza sensoriale pranzare con È sempre mezzogiorno in tv, la playlist natalizia su Spotify in sottofondo e le campane che suonano. - UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – Puntata di lunedì 20 dicembre 2021 – Ricette e rubriche. - ItalyGourmet : - gaecolloca : RT @mimandaRai3: Baraccati per sempre In Irpinia nel 1980 la terra tremò per 90 secondi: 3000 morti e 300mila sfollati. Si pensava che il d… -