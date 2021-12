Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto l'architetto italo-britannico Richard Rogers. Tra le varie opere realizzate, il Centre Georges Pompidou di… - Tg3web : È morto a 88 anni l'architetto italo-britannico Richard Rogers. Pioniere del movimento high-tech, tra le sue opere… - ilpost : È morto a 88 anni l’architetto Richard Rogers - brug71 : RT @Angelo33391: Morto il prof. Valentino Bellucci aveva 46 anni. Pe chi non lo conosceva questo è un suo video. - ilpost : È morto a 53 anni il cantante baritono spagnolo Carlos Marín, membro del quartetto Il Divo -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

La sua dichiarazione più interessante riguarda la somiglianza fra Robert Pattinson alias Bruce Wayne e Kurt Cobain , leader dei Nirvana e mito musicale'90suicida a 27nell'aprile ...... era stato messo in coma farmacologico Il cantante Carlos Marin è deceduto all'età di 53dopo ... "È con il cuore pesante che vi comunichiamo che il nostro amico e partner , Carlos Marin, è".Un tratto pericoloso che spinge ad andare fuori strada. E dove ieri all'alba sono morte Antonella e Lorena Flores Chevez, sorelle di 23 e 19 anni. Al momento gli agenti della Municipale escludono il ...Sarà l'inchiesta della procura torinese ad accertare le cause e le eventuali responsabilità per la morte di Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto (52) e Marco Pozzetti (54), i tre operai rimasti ...