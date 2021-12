“È cornuto | vi mostro le prove” Bomba su Alex Belli | fatti pesantissimi su Delia Duran mentre lui era al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Fuori dal Grande Fratello Vipcontinua a fare parlare di sé. Nelle ore scorse lui e la mogliesono stati ospiti di Verissimo, il salotto di canale 5 guidato da Silvia Toffanin. Si è parlato dell’esperienza didentro il Gf Vip 6 e della sua relazione con Soleil Sorge. Tante le domande. E tanti anche gli aspetti da analizzare. La coppia insembrava a un passo dall’addio. Poi era stataa chiarire tutto. “ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. – ha affermato– Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è ...