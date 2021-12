È andato tutto bene, il manifesto sul diritto al fine vita del regista François Ozon con una splendida Sophie Marceau – Il trailer in esclusiva (Di lunedì 20 dicembre 2021) È andato tutto bene. No, non è l’ennesima riproposizione delle cantilene dai balconi durante il lockdown 2020, ma il titolo del nuovo film di François Ozon (di cui ilfattoquotidiano.it vi offre il trailer in anteprima) che affronta elegantemente di petto il tema dell’eutanasia. Emmanuele (una splendida, nervosa, vivida Sophie Marceau) viene informata da una telefonata improvvisa che il padre André (André Dussolier) è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a seguito di un grave ictus. L’uomo, un ricco industriale in pensione e celebre mercante d’arte parigino, è semiparalizzato (sembra momentaneamente) e nel successivo risveglio comunica abbastanza velocemente che non vuole più vivere in condizioni di non autosufficienza la propria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) È. No, non è l’ennesima riproposizione delle cantilene dai balconi durante il lockdown 2020, ma il titolo del nuovo film di(di cui ilfattoquotidiano.it vi offre ilin anteprima) che affronta elegantemente di petto il tema dell’eutanasia. Emmanuele (una, nervosa, vivida) viene informata da una telefonata improvvisa che il padre André (André Dussolier) è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a seguito di un grave ictus. L’uomo, un ricco industriale in pensione e celebre mercante d’arte parigino, è semiparalizzato (sembra momentaneamente) e nel successivo risveglio comunica abbastanza velocemente che non vuole più vivere in condizioni di non autosufficienza la propria ...

Advertising

juventusfc : In che casi le #JuventusWomen si qualificano ai quarti di finale di #UWCL? Com'è andato l'ultimo faccia a faccia co… - pins_a_roulette : Ti capisco Seb. È capitato anche a me. Sei stato in un posto in cui credevi tanto, ce l'hai messa tutta, eppure non… - FQMagazineit : È andato tutto bene, il manifesto sul diritto al fine vita del regista François Ozon con una splendida Sophie Marce… - AndreaBonturi : @evamarghe quelli erano curativi...??servivano a distogliere le menti 'deboli' dal vero problema... 'non è andato tu… - VeronicaHondy : RT @Belinda33073706: Tutto è andato come sognavi nella tua cameretta, la musica i fans che cantano, le lucine accese. Grazie ai tuoi sogni… -