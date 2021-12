Due anni dopo, siamo ancora sorpresi da un’emergenza annunciata (Di lunedì 20 dicembre 2021) I dati sono feroci nella loro scandalosa prevedibilità. Nelle prossime due settimane, a cavallo di capodanno, ci documentano le associazioni dei medici anestesisti, arriveremo ad un implacabile aumento del 70% dei ricoverati in terapia intensiva, arrivando a 1700 pazienti intubati solo per covid, su un totale di non più di 6000 letti attrezzati e professionalmente presidiati con medici e infermieri, su circa 9000 conteggiati formalmente. In queste cifre sta tutto il paradosso di un paese che, mentre insegue i suoi record del PIL, e giustamente mena vanto delle dichiarazioni della presidente della commissione Europea von der Leyen che addita l’Italia come esempio virtuoso in Europa per la ripresa economica, si trova ancora una volta sorpreso dalla pandemia. A distanza da due anni dallo sgomento in cui ci trovammo, nella primavera del 2020,con ospedali ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) I dati sono feroci nella loro scandalosa prevedibilità. Nelle prossime due settimane, a cavallo di capodanno, ci documentano le associazioni dei medici anestesisti, arriveremo ad un implacabile aumento del 70% dei ricoverati in terapia intensiva, arrivando a 1700 pazienti intubati solo per covid, su un totale di non più di 6000 letti attrezzati e professionalmente presidiati con medici e infermieri, su circa 9000 conteggiati formalmente. In queste cifre sta tutto il paradosso di un paese che, mentre insegue i suoi record del PIL, e giustamente mena vanto delle dichiarazioni della presidente della commissione Europea von der Leyen che addita l’Italia come esempio virtuoso in Europa per la ripresa economica, si trovauna volta sorpreso dalla pandemia. A distanza da duedallo sgomento in cui ci trovammo, nella primavera del 2020,con ospedali ...

