Draghi: stare attenti, valutiamo nuove misure anti Covid (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora un encomio a Mario Draghi, dopo quelli di Angela Merkel e Ursula von der Leyen, addirittura con tanto di cappello, per la gestione della pandemia. Questa volta arriva dal neocancelliere tedesco ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora un encomio a Mario, dopo quelli di Angela Merkel e Ursula von der Leyen, addirittura con tanto di cappello, per la gestione della pandemia. Questa volta arriva dal neocancelliere tedesco ...

Advertising

prestia_fabio : RT @Radio1Rai: ??#Draghi al cancelliere #Sholz 'C'è ancora da lavorare e stare attenti. In cabina di regia passeremo in rassegna eventuali p… - Radio1Rai : ??#Draghi al cancelliere #Sholz 'C'è ancora da lavorare e stare attenti. In cabina di regia passeremo in rassegna ev… - vendutoschifoso : RT @natyslucevita: @cristian_paroli Alle brutte ,la Lega fingerà di stare dalla parte del popolo ??,per riprendere la fiducia x il voto ,ma… - alex_bissa : Ai tanti politici di sinistra che lodano nel contempo Draghi ed il neo eletto @gabrielboric leggetevi il suo progra… - morganalafatica : RT @Manzario: @GiusCandela Prenditela con Draghi e la Scienzah. È dura psicologicamente quando capisci di essere stato 'fregato' ma pensa q… -