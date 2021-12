Draghi-Scholz | fioccano lodi e proclami di amicizia | “Italia e Germania | una sola voce”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) «Questa visita contribuisce e conferma la profondità del legame tra i due Paesi. Ed è nostra volontà collaborare per affrontare le grandi sfide europee. Uno dei primi temi è la necessità di accelerare l’integrazione europea”. Così Mariodurante il punto con la stampa al termine del faccia a faccia con il cancelliere tedesco Olaf. Con il quale, ha sottolineato più volte il premierno, “c’è una forte coincidenza di vedute”. Faccia a faccia: vedute comuni A cominciare dalla necessità di una difesa europea comune. “Siamo d’accordo”, dice, “non in contrapposizione con la Nato ma come forza complementare dell’Alleanza. C’è una forte identità di vedute su questo”. Strategico il percorso per la revisione del Patto di stabilità. Non facile. Ma anche ...