Draghi incontra il Cancelliere tedesco Scholz

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un "piano d'azione" comune da rinnovare ogni anno: è questo l'obiettivo della prima visita a Roma dadi Olafnel dopo Merkel. A quanto scrive l'agenzia tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung – che cita "ambienti governativi italiani", confermati da fonti diplomatiche tedesche – il progetto si trova ancora "in uno stadio preliminare", ma rappresenta il segno che i due paesi intendano "dare una nuova dinamica" alla relazione bilaterale, sulla falsa riga del trattato del Quirinale, firmato da Roma e Parigi a fine novembre. In prospettiva, il "piano" prevede un vertice bilaterale ai cui parteciperanno capi di governo, di stato e i principali ministri. Inoltre, ogni tre mesi un ministro parteciperà rispettivamente a una riunione di governo dell'altro paese. I due leader affronteranno anche i grandi dossier internazionali come i ...

Advertising

fattoquotidiano : Manovra, Conte incontra Draghi: “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee del Superbonus. Lo Stato di emergenza? Va p… - HarryVederciRom : Ma se la @EGardini incontra solo positivi vaccinati, perchè insistete con la balla che i no-vax si contagiano? Date… - francesco088661 : @gabri48_123 Buongiorno, carissima Gabriella, Salvini é il primo che PROTESTA quando arrivano quantitá di CLANDESTI… - tittimaestra : RT @confundustria: #PapaFrancesco incontra gli 'invisibili' . I #Caregiver famigliari sono talmente invisibili che non li ha proprio visti… - Irenedellanina : RT @confundustria: #PapaFrancesco incontra gli 'invisibili' . I #Caregiver famigliari sono talmente invisibili che non li ha proprio visti… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi incontra

Il Foglio

Punto di riferimento durante la pandemia approfondimento G20 Roma, BidenPapa Francesco, Mattarella e. FOTO Durante il secondo governo Conte arrivano però i terribili mesi della ...Perché nonPapa Francesco Per il neo cancelliere tedesco, però, non ci sarà alcun incontro ... è prevista solo una breve visita ae 'nessun ulteriore appuntamento' a Roma o in Vaticano. ...Un "piano d'azione" comune da rinnovare ogni anno : è questo l'obiettivo della prima visita a Roma da cancelliere di Olaf Sc ...di Salvatore Grillo* I “padri costituenti” affidarono al Parlamento la centralità del sistema italiano confidando nel ruolo dei partiti come cinghia di trasmissione della volontà popolare e come fucin ...