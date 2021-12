Draghi e Scholz per un' intesa forte | che però inciampa sulle regole Ue

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Per la domanda sul Patto di Stabilità lascio la parola al cancelliereperché io non sono competente”. Risate ironiche in sala stampa quando Mariopronuncia queste parole nella conferenza con il cancelliere tedesco Olaf, al termine del loro incontro a Palazzo Chigi. Sorride lo stesso presidente del Consiglio. E sorride anche il leader arrivato da Berlino: “Lo contraddico subito:è molto competente e l’Italia deve considerarsi felice di avere al suo vertice un uomo comecosì competente”. Ma al di là dei convenevoli e del clima estremamente armonico tra i due, al di là della cooperazione avviata tra Roma e Berlino per la firma di un’chesi annuncia meno profonda del Trattato del Quirinale siglato con Parigi, sul futuro ...

Non c'è nulla di concreto nell'orizzonte immediato, ma su questosono completamente d'accordo. 'La regola dell'unanimità - dice- è diventata un ostacolo alla capacità di agire ...Oggi intanto si è svolto un cordiale incontro a Roma dicon il cancelliere tedesco Olaf, che ha elogiato l'Italia per i suoi progressi, anche sul fronte della pandemia. Persul ...Milano, 20 dic. (askanews) - 'Ancora c'è da lavorare e da essere attenti. In particolare questa settimana faremo una cabina di regia in cui ...I due leader d'accordo per accelerare il processo di integrazione europea e superare l'unanimità nelle decisioni dell'UE ...