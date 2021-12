Draghi al Quirinale, "missione compiuta". L'indiscrezione: le parole che lanceranno la candidatura del premier, nero su bianco (Di lunedì 20 dicembre 2021) Da Palazzo Chigi o dal Quirinale, l'unica certezza è che Mario Draghi resta il king maker nazionale e internazionale nella delicata fase di transizione che ci attende. Nel suo discorso di fine anno, mercoledì sera, l'attuale presidente del Consiglio non utilizzerà certo toni trionfalistici, eppure il messaggio sarà piuttosto chiaro: un sobrio "veni-vidi-vici" nel quale l'ex banchiere centrale europeo illustrerà il raggiungi-mento degli obiettivi per i quali il presidente Sergio Mattarella l'ha così fortemente voluto al comando di un'Italia afflitta dalla pandemia e minacciata dalle incertezze economiche relative al Recovery Plan. Ebbene, Draghi sottolineerà che la nostra Nazione è fra le prime al mondo per vaccini anti Covid-19 somministrati e che la messa a terra del Pnrr può dirsi completata; per dirla in burocratese: per il di più a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Da Palazzo Chigi o dal, l'unica certezza è che Marioresta il king maker nazionale e internazionale nella delicata fase di transizione che ci attende. Nel suo discorso di fine anno, mercoledì sera, l'attuale presidente del Consiglio non utilizzerà certo toni trionfalistici, eppure il messaggio sarà piuttosto chiaro: un sobrio "veni-vidi-vici" nel quale l'ex banchiere centrale europeo illustrerà il raggiungi-mento degli obiettivi per i quali il presidente Sergio Mattarella l'ha così fortemente voluto al comando di un'Italia afflitta dalla pandemia e minacciata dalle incertezze economiche relative al Recovery Plan. Ebbene,sottolineerà che la nostra Nazione è fra le prime al mondo per vaccini anti Covid-19 somministrati e che la messa a terra del Pnrr può dirsi completata; per dirla in burocratese: per il di più a ...

