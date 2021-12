“Dove può arrivare il Napoli”, la previsione sul campionato (Di lunedì 20 dicembre 2021) Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Milan, in modo molto obiettivo. Secondo Bagni, Spalletti ha giocato molto bene le sue carte, schierando la formazione più adeguata; e non mancano gli elogi ai singoli calciatori. Importanti anche le parole sugli obiettivi che devono porsi gli azzurri. Di seguito, le parole dell’ex centrocampista azzurro: “Non siamo mai rimasti fuori dalla lotta scudetto, ma è chiaro che dopo la vittoria di ieri qualcosa è cambiato. Mettere Petagna là davanti è stata una scelta intelligente di Spalletti perché l’attaccante ha fatto salire la squadra. Può sbagliare, fare qualche errore tecnico, ma Petagna lotta come un leone per quella maglia. Non ha mai avuto timore, non si è mai fatto anticipare, ha distribuito palloni intelligenti ai ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Salvatore Bagni, ex giocatore del, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha parlato della vittoria delcontro il Milan, in modo molto obiettivo. Secondo Bagni, Spalletti ha giocato molto bene le sue carte, schierando la formazione più adeguata; e non mancano gli elogi ai singoli calciatori. Importanti anche le parole sugli obiettivi che devono porsi gli azzurri. Di seguito, le parole dell’ex centrocampista azzurro: “Non siamo mai rimasti fuori dalla lotta scudetto, ma è chiaro che dopo la vittoria di ieri qualcosa è cambiato. Mettere Petagna là davanti è stata una scelta intelligente di Spalletti perché l’attaccante ha fatto salire la squadra. Può sbagliare, fare qualche errore tecnico, ma Petagna lotta come un leone per quella maglia. Non ha mai avuto timore, non si è mai fatto anticipare, ha distribuito palloni intelligenti ai ...

Advertising

TeresaBellanova : Non si può fare come niente fosse. Il rogo nell'insediamento nomadi a #Stornara, insediamento informale ai margini… - MissDarcy60 : RT @Alexanderxxvii1: La mattina dalle ore 7 fino alle 11 nel centro storico,dove risiedono la maggior parte delle risorse si può avvertire… - angelodilorenz : @PosteSpedizioni Salve sono Angelo Di Lorenzo scrivo dall'Argentina dove ho inviato un documento uscito dal Paese i… - MarcelloVillani : @gianlutanci 2/2 Assurdo annullare il gol di ieri sera…c’è una dinamica di gioco dove Giroud non può sparire e quan… - lafazioo_ : @Iovincinema Dove si può vedere la primaaa? -

Ultime Notizie dalla rete : Dove può Artillery Hornet è la stampante 3D di precisione in offerta a 129 euro ... sviluppata autonomamente, per migliorare le prestazioni, e offrire una stampa silenziosa, dove ... Solitamente ha un costo di circa 130 euro, ma al momento la si può acquistare in offerta a meno di 130 ...

Scuole chiuse dopo Natale? Galli: 'Non riaprire se contagi aumentano'. A Roma focolaio al Gesù e Maria: elementari in Dad ... prestigioso isituto di Roma nord, dove con 6 classi in quarantena (5 solo alle elementari) chi lo desidera può tenersi i figli a casa o all'istituto Gesù e Maria al Fleming dove 'considerando la ...

Natale solidale, dona un vaccino a chi non può comprarne. Ecco come fare La Repubblica ... sviluppata autonomamente, per migliorare le prestazioni, e offrire una stampa silenziosa,... Solitamente ha un costo di circa 130 euro, ma al momento la siacquistare in offerta a meno di 130 ...... prestigioso isituto di Roma nord,con 6 classi in quarantena (5 solo alle elementari) chi lo desideratenersi i figli a casa o all'istituto Gesù e Maria al Fleming'considerando la ...