Dottor Mariano Amici | esenzione vaccinale | green pass e Super green pass | ecco come fare

Nell'ambito della sua personale 'battaglia' contro l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid, pur essendo dichiaratamente un 'non no Vax', tuttavia il Dottor Mariano Amici si professa assolutamente contrario a quello che lui definisce un 'farmaco', le cui conseguenze a lungo termine sono ad oggi ancora sconosciute. Piuttosto, il vulcanico medico di Ardea (al momento sospeso dall'Ordine dei Medici per questa sua 'rivolta'), è assolutamente convinto che il Covid sia invece possibile combatterlo con i farmaci, così come sostiene di aver fatto con i suoi pazienti tra i quali, tiene a precisare, non è stato registrato nemmeno un decesso. Dottor Mariano Amici, in questi giorni sta ultimando la scrittura di un libro interamente dedicato al Covid.

