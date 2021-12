Dopo la morte dei due fratellini nell’incendio di Stornara le disposizioni del prefetto Comitato per l' ordine e la sicurezza | Emiliano | preso impegno in memoria di Birka e Christian

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Abbiamounsulladie nei confronti di tutti i bambini che sono in questi campi e che hanno il diritto ad una vita diversa. Ildi Foggia ha dato disposizione alla Asl di dare supporto al campo per effettuare vaccinazioni e tamponi e verificare, assieme alla Questura, qual è la condizione generale dei bambini che sono lì presenti.diché la seconda questione di cui ci siamo occupati è la pulizia del campo dai rifiuti, questione che affronteremo con il sindaco e con il sostegno della Regione e, in un secondo momento quando la situazione del campo disarà messa sotto controllo, faremo anche l’anagrafe di tutte le situazioni simili presenti ...

Advertising

borghi_claudio : Hai voglia ad aprire fascicoli... tutti bravi dopo che noi abbiamo scoperchiato tutto... e negli otto anni scorsi?… - ilriformista : Su #davidrossi il mistero si infittisce: se per il colonnello #Aglieco il pm #Nastasi rispose al suo telefono dopo… - fattoquotidiano : Eutanasia: 15 anni dopo la morte di Welby, si attende ancora una legge. La politica cerca alibi, un milione di citt… - gatasch : RT @borghi_claudio: Hai voglia ad aprire fascicoli... tutti bravi dopo che noi abbiamo scoperchiato tutto... e negli otto anni scorsi? Comu… - NebuleuseN : RT @giuz73: @radionowher Chiedi ai loro genitori, figli, fratelli...com'era il pane: -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo morte

ROMA. Erano saliti sul tetto per scattare qualche foto e invece quel set fotografico è finito in tragedia. Francesca Romana D'Elia, modella di soli 19 anni, è mortaessere precipitata per alcuni metri dal lucernario di un condominio a Roma. Erano da poco passate le 11 del 2 dicembre quando sono arrivate diverse richieste di aiuto da parte di condomini del ...Osservatorio nazionale amiantola sua, i figli orfani, Andrea e Silvana, si sono rivolti all'Osservatorio nazionale amianto, per ottenere la tutela dei loro diritti. L'associazione si è ...Una nuova indagine sul caso David Rossi. La procura di Genova ha aperto un fascicolo con lo scopo di accertare la correttezza delle indagini svolte sulla morte del capo della comunicazione di Mps, dec ...TRIESTE. Ha preso le difese di una donna che, notato un parapiglia in strada, aveva tentato di placare gli animi. E ha avuto la peggio, visto che i contendenti se la sono presa con lui, colpendolo con ...