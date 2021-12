Donna denuncia il marito per maltrattamenti e abusi sessuali. Per la pm sta esagerando (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ddl contro la violenza sulle donne e domestica è stato approvato dal Consiglio dei ministri agli inizi di dicembre e oggi, una storia raccontata per primo da Il Fatto Quotidiano ci fa capire quanto l’approvazione celere di questo disegno di legge sia necessaria ma, probabilmente, ancora insufficiente per arginare una piaga che, di fatto, è endemica e radicata nella nostra società, di base patriarcale. Siamo a Benevento, nell’aprile di quest’anno: una Donna denuncia il marito per abusi domestici, dichiarando di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con lui, nonostante abbia opposto resistenza. E aggiunge di essere stata minacciata con un coltello in un’occasione. La pm incaricata del caso, però, incredibilmente procede con la richiesta di archiviazione, con motivazioni che, nella loro ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ddl contro la violenza sulle donne e domestica è stato approvato dal Consiglio dei ministri agli inizi di dicembre e oggi, una storia raccontata per primo da Il Fatto Quotidiano ci fa capire quanto l’approvazione celere di questo disegno di legge sia necessaria ma, probabilmente, ancora insufficiente per arginare una piaga che, di fatto, è endemica e radicata nella nostra società, di base patriarcale. Siamo a Benevento, nell’aprile di quest’anno: unailperdomestici, dichiarando di essere stata costretta ad avere rapporticon lui, nonostante abbia opposto resistenza. E aggiunge di essere stata minacciata con un coltello in un’occasione. La pm incaricata del caso, però, incredibilmente procede con la richiesta di archiviazione, con motivazioni che, nella loro ...

