Divorzio all’italiana | ritratto di un’epoca nell' intramontabile film di Pietro Germi

(Di lunedì 20 dicembre 2021)all'italiana,diretto dae con uno straordinario Marcello Mastroianni protagonista, è ildi un'epoca (fortunatamente) lontana. Nel dicembre 1961,'Italia del boom economico e con la rivoluzione sociale alle porte, arrivava sul grande schermo unche raccontava uno spaccato del nostro Paese:all'italiana. Diretto da, ilè ambientato in una Sicilia che non esiste più, ma che in quegli anni appariva del tutto fuori dal tempo, con regole sociali arcaiche e condotte morali discutibili, ancorate a una cultura maschilista, reazionaria e retrograda.all'italiana pone in particolare l'accento sul cosiddetto delitto ...